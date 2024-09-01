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    Заявление фанатов «Зенита» насчет ухода Сергеева

    Один из крупнейших телеграм-каналов фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовал текст на тему ухода форварда Ивана Сергеева. Игрок вернется в «Крылья Советов».

    «За день до трансфера Соболева у Семака и Сергеева был личный разговор. В принципе, все стало ясно.

    Сам Сергеев, из того, что знаем, перед прошлым сезоном изменил подход к режиму, питанию и тд – возможно, верил, что сможет спрогрессировать и стать основным нападающим в ситуации, когда твой конкурент забивает два гола за сезон.

    Не смог.

    Да, была никакая весна – но у кого ее из «Зенита» не было? И старт РПЛ не задался совсем. Но аналогично не феерили Кассьерра с Изидором, однако, публично главный тренер говорит о том, что в случае травмы Кассьерры у него нет нападающего. Ну, появился.

    Вполне допускаем, что Сергеев, перейдя в «Зенит», прыгнул под потолок своих возможностей в силу ряда факторов, а на дистанции наступил логичный регресс к среднему.

    Бывает, это футбол. В любом случае, спасибо за игру, Иван», – написали болельщики из Петербурга.

    • В новом сезоне Сергеев поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 130 минут
    • В его активе 1 голевая передача.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

    Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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    Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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    01.09.2024 11:38
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    Комментарии (17)
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    NewLife
    1725181755
    Поматросили и бросили.
    Ответить
    alll-333
    1725182922
    высосали и выбросили. всё как всегда
    Ответить
    ...уефан
    1725182928
    ...Играй, Ванек, себе на радость, Крыльям на пользу!...
    Ответить
    Taps
    1725183492
    Жаль Сергеева, отличный парень.
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    Arvlad
    1725184764
    Непонятно... Иван Сергеев, вологодский парень, игравший в Самаре, пару лет был игроком Зенита... А причём в "комментариях" Спартак? Что, энергетика слова не даёт покоя? Непонятно...
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    Спартачище
    1725185183
    Соболек еще ни одного матча не сыграл, а уже развалил всю раздевалку бмжей
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    Бригадный
    1725187088
    Лично у меня от игры Сергеева в Зените яркие впечатления. Два! Недоумение - чего так плохо то? И раздражение - по факту того, что плохо постоянно. Систематически плохо. Хороший бородатый парняга. Но - глуп.
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    Ziklop
    1725194237
    Спасибо Ивану за голы за игру, но не сложилось Семак не всегда доверял, да и Ваня не всегда рвал когда шанец давали. Удачи Ивану !!!
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    subbotaspartak
    1725198541
    В Крыльях не так богато ему будет, но веселее, однако...
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    edw7777
    1725524198
    Жаль! По-моему, Иван сильнее Соболева и на порядок порядочнее. Но тренерам, конечно, виднее.
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