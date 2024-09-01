Заявление фанатов «Зенита» насчет ухода Сергеева

Один из крупнейших телеграм-каналов фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовал текст на тему ухода форварда Ивана Сергеева. Игрок вернется в «Крылья Советов».

«За день до трансфера Соболева у Семака и Сергеева был личный разговор. В принципе, все стало ясно.

Сам Сергеев, из того, что знаем, перед прошлым сезоном изменил подход к режиму, питанию и тд – возможно, верил, что сможет спрогрессировать и стать основным нападающим в ситуации, когда твой конкурент забивает два гола за сезон.

Не смог.

Да, была никакая весна – но у кого ее из «Зенита» не было? И старт РПЛ не задался совсем. Но аналогично не феерили Кассьерра с Изидором, однако, публично главный тренер говорит о том, что в случае травмы Кассьерры у него нет нападающего. Ну, появился.

Вполне допускаем, что Сергеев, перейдя в «Зенит», прыгнул под потолок своих возможностей в силу ряда факторов, а на дистанции наступил логичный регресс к среднему.

Бывает, это футбол. В любом случае, спасибо за игру, Иван», – написали болельщики из Петербурга.

В новом сезоне Сергеев поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 130 минут

В его активе 1 голевая передача.

Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?