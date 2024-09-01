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    «Анжи» объявил о возрождении

    «Анжи» сообщил о возрождении клуба.

    «Осман Кадиев дал разрешение на использование бренда «Анжи» президенту МФК «South United» Арзулуму Султанахмедову для участия в медийном футболе, а также одному из лидеров фанатского объединения «Дикая Дивизия» Абакару Гамидову для возрождения ФК «Анжи» в любительской лиге Дагестана», – говорится в сообщении махачкалинского клуба.

    • «Анжи» был создан в 1991 году.
    • В 2022-м клуб потерял профессиональный статус.
    • Махачкалинцы заняли третье место в сезоне РПЛ-2012/13.

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    Источник: телеграм-канал «Анжи»

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    01.09.2024 20:33
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    Комментарии (2)
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    Xiko
    1725212494
    Это отличная новость!
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    Красногорск_Фан
    1725215740
    А Самуэль Это еще играет? или Роберто Карлос?
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