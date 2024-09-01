«Анжи» объявил о возрождении

«Анжи» сообщил о возрождении клуба.
«Осман Кадиев дал разрешение на использование бренда «Анжи» президенту МФК «South United» Арзулуму Султанахмедову для участия в медийном футболе, а также одному из лидеров фанатского объединения «Дикая Дивизия» Абакару Гамидову для возрождения ФК «Анжи» в любительской лиге Дагестана», – говорится в сообщении махачкалинского клуба.
- «Анжи» был создан в 1991 году.
- В 2022-м клуб потерял профессиональный статус.
- Махачкалинцы заняли третье место в сезоне РПЛ-2012/13.