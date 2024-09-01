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    • Медведев – об отказе игроков «Зенита» находиться рядом с Соболевым: «С теми, кто сообщил об этом, в поле срать не сяду»

    Медведев – об отказе игроков «Зенита» находиться рядом с Соболевым: «С теми, кто сообщил об этом, в поле срать не сяду»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев резко отреагировал на информацию о внутреннем конфликте из-за прихода в команду Александра Соболева.

    «(Это выдумки) жалких ничтожных людишек, про которых лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский писал, что с такими «в чистом поле срать не сяду», – сказал Медведев.

    • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
    • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
    • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.09.2024 14:34
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    Комментарии (74)
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    Иван Петров 1986
    1725196135
    Во культура так и прет - вот она культурная столица. Как же городу не повезло, что в нем вонючки блохастые обосновались.
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    Гор--google
    1725196523
    Ну а с тобой прямо очередь из латиносов посрать там, где скажешь.И Миллер этого сракожопого возле себя держит.Жалко город и его историю.
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    ...уефан
    1725196624
    ... шёл по полюшку Медведь, сел покакать-попердеть...
    Ответить
    Sergey-Martinov-yandex
    1725196944
    Дельфин с Медведевым скорешатся. Интеллект и натура схожие.
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    Спартачище
    1725198342
    Теперь понятен ритуал медедя перед началом матчей. Он ищет место и компанию присесть.
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    Каратель помойников
    1725200020
    Правильно,зачем в поле? Залезет в газовую трубу и насрет,газа добавит)))
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1725200398
    Медведев, оказывается, эксперт не только в футболе, ещё и в поэзии
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    kvm
    1725201358
    Медведев срёт только в поле и только с Мюллером. Расскажите этому вонючке, что изобрели унитаз.
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    R_a_i_n
    1725203253
    Нищие, импотенты, теперь вот серуны))
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    Хулиганин
    1725219401
    Ребяты, может у вас Сергей Богданыч будет комментарии давать. Все таки школу с золотой медалью закончил. Из вашего Медведева ментяру видимо уже не вытравить даже в культурной столице.
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