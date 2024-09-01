Медведев – об отказе игроков «Зенита» находиться рядом с Соболевым: «С теми, кто сообщил об этом, в поле срать не сяду»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев резко отреагировал на информацию о внутреннем конфликте из-за прихода в команду Александра Соболева.

«(Это выдумки) жалких ничтожных людишек, про которых лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский писал, что с такими «в чистом поле срать не сяду», – сказал Медведев.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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