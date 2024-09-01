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    РПЛ. «Локомотив» дома крупно проиграл «Краснодару» – 0:3

    «Краснодар» разгромил «Локомотив» в 7-м туре РПЛ. Встреча, проходившая на «РЖД Арене», закончилась со счетом 3:0 в пользу команды Мурада Мусаева.

    Голы забили Виктор Са, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.

    «Краснодар» набрал 15 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Локо» опустился на третью строчку.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Локомотив (Москва) – Краснодар – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы:0:1 – Са, 5; 0:2 – Сперцян, 45+3 (с пенальти); 0:3 – Кордоба, 64.

    Удаление: Кордоба, 87.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2024 21:45
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    Комментарии (53)
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    Сержтир
    1725219524
    Третий гол был последним гвоздём в крышку гроба для Локомотива в этой игре.
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    DOCTOR PENALTY
    1725220582
    Б**дь, как шпалой по башке. (((
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    ScarlettOgusania
    1725221193
    Лантратов не приехал, все три на его совести...
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    qawzsexdr
    1725223759
    Гол паравозов конечно нужно было засчитывать, а так всё по делу. Краснодар с победой.
    Ответить
    alll-333
    1725225482
    Молодцы бычки! Всё по делу. Красиво сыграли на выезде, заслуженно победили!!!
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    vvv123
    1725232300
    Быки хорошо прибавили и заняли свое законное место!
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    Belyiccat
    1725252455
    Захваты на Кордобе это высокая планка борьбы. Бред. Это антифутбол. Смотреть противно!
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    zigbert
    1725257155
    А ведь все могло сложиться иначе для Локомотива,засчитай ВАР ответный год. Вместо этого очередная ошибка Лантратова. Краснодар с победой!
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    ОК, Зенит!
    1725261462
    Неожиданно. Но быки красавцы. Единственная команда, после Зенита, которая играет в футбол. Не вымучивает, а именно играет. Локо, точнее кипер , удивил своей расхлябанностью. Да и в целом команда собралась только ко второму тайму. Но счет на табло справедлив. Быки - с победой!
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    Enter2006
    1725275894
    Лантратов сейчас один из лучших голкиперов в РПЛ. Лично с ним общался когда он в Химках выступал, отличный боец! У кого из нас не было на работе из ряда вон плохого дня когда нибудь? Пусть первый в меня кинет камень. Парень был сам не свой. Надеюсь команда наоборот поддержит а не хаять будет, он ещё себя покажет!
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