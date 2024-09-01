РПЛ. «Локомотив» дома крупно проиграл «Краснодару» – 0:3

«Краснодар» разгромил «Локомотив» в 7-м туре РПЛ. Встреча, проходившая на «РЖД Арене», закончилась со счетом 3:0 в пользу команды Мурада Мусаева.

Голы забили Виктор Са, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.

«Краснодар» набрал 15 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Локо» опустился на третью строчку.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы:0:1 – Са, 5; 0:2 – Сперцян, 45+3 (с пенальти); 0:3 – Кордоба, 64.

Удаление: Кордоба, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?