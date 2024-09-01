Литвинов рассказал, как Соболев попрощался со «Спартаком»

Полузащитник «Спартак» Руслан Литвинов высказался по уходу форварда Александра Соболева в «Зенит».

– Как с вами Соболев простился?

– Написал в чат, попрощался. Да нормально. По-мужски поступил.

Он отдельно тренировался, все понимали, что, скорее всего, перейдет.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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