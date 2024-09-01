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    Литвинов рассказал, как Соболев попрощался со «Спартаком»

    Полузащитник «Спартак» Руслан Литвинов высказался по уходу форварда Александра Соболева в «Зенит».

    – Как с вами Соболев простился?

    – Написал в чат, попрощался. Да нормально. По-мужски поступил.

    Он отдельно тренировался, все понимали, что, скорее всего, перейдет.

    • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
    • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
    • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    01.09.2024 08:42
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    Комментарии (24)
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    Гор--google
    1725170164
    Зассал прийти вживую, в глаза ребятам посмотреть. Дешёвка.
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    andr45
    1725172259
    Да уж, попрощался) Учитывая сексуальную ориентацию Медведева, сгонял в аптеку за вазелином и к венерологу за справкой, которая, впрочем, не пригодилась) У Медведева свои врачи и жесткий контроль
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    alll-333
    1725172266
    попрощался, как баба- через соцсети
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    oyabun
    1725172491
    Это называется "по-мужски"?! Вместо того чтобы накрыть поляну.. Поступил как трус. Впрочем, ничего удивительного.
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    Каратель помойников
    1725173359
    По мужски,это когда подошёл,в глаза посмотрел,руку пожал...видимо сейчас другой тип мужчин-футболистов
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    Бригадный
    1725173845
    Сидели за столом. Выпивали, плакали. Джикию вспоминали, Глушакову успехов желали. Багаж Аленичева перебирали. В каких пердивах Свинарник бы чалился? Если бы не багаж Аленичева!
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    vvv123
    1725177194
    10 газовых лимонов псу под хвост!
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    DOCTOR PENALTY
    1725179050
    Судя по этому ответу, Литвинов прототип Соболева. *
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    Спартачище
    1725186063
    написал в чат это очень по мужски)))
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    Алексей-Авдюков-vkontakte
    1725247673
    Последний , кто уходил ( переходил) из Спартака красиво так это Самуэль Жиго , вот к кому вопросов не было , настоящий профессионал, настоящий наемник , отработал всё чётко и ушел с прекрасными воспоминаниями о себе .
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