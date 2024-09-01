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    • Экс-игрок сборной России рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни

    Экс-игрок сборной России рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни

    Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов назвал сумму, которая ему необходима для комфортной жизни. Футболисту нужно 600-700 тысяч рублей в месяц.

    – Сколько вам нужно денег для комфортной жизни?

    – Тяжело сказать... Именно мне или моей семье?

    – Семье, конечно.

    – Тысяч 600-700 нужно.

    – Некоторые говорят, что им 50 тысяч хватит.

    – Мне это нереально. У меня только за квартиру и за дом уходит около 80 тысяч. Какие 50 тысяч? О чем вы говорите? Сейчас в магазин сходишь – у тебя нет 20 тысяч.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    01.09.2024 18:53
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    Комментарии (7)
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    Валя Ромашина
    1725206966
    Пенсионеры на 20 тысяч деревянных живут
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    DMитрий
    1725207266
    Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. Только подсчитайте все. Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. Ладно, – сказал Остап, получите пятьдесят тысяч.
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    MazaiNN
    1725208214
    ,,Сейчас в магазин сходишь – у тебя нет 20 тысяч,, Где то Урунов улыбнулся...
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    VVM1964
    1725209028
    Скромный парень однако ... Я бы наверное сумму в 1,5-2 ляма назвал ..., впрочем я уже человек не молодой - пожалуй 5 будет в самый раз ! )
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