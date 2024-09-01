Экс-игрок сборной России рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни

Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов назвал сумму, которая ему необходима для комфортной жизни. Футболисту нужно 600-700 тысяч рублей в месяц.

– Сколько вам нужно денег для комфортной жизни?

– Тяжело сказать... Именно мне или моей семье?

– Семье, конечно.

– Тысяч 600-700 нужно.

– Некоторые говорят, что им 50 тысяч хватит.

– Мне это нереально. У меня только за квартиру и за дом уходит около 80 тысяч. Какие 50 тысяч? О чем вы говорите? Сейчас в магазин сходишь – у тебя нет 20 тысяч.

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