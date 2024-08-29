Медведев прояснил ситуацию с переходом Соболева в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, на каком этапе находится трансфер Александра Соболева из «Спартака».
– В среду вы сказали, что в четверг будет объявлено о решении по Соболеву. Какое оно?
– Александр Соболев выехал в Санкт‑Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
- Ожидается, что сегодня «Зенит» выкупит его за 9+1 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»