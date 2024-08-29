Медведев прояснил ситуацию с переходом Соболева в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, на каком этапе находится трансфер Александра Соболева из «Спартака».

– В среду вы сказали, что в четверг будет объявлено о решении по Соболеву. Какое оно?

– Александр Соболев выехал в Санкт‑Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования.