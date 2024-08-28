Стали известны результаты обследования Рябчука после травмы

Защитник «Спартака» Олег Рябчук избежал серьезных последствий после травмы, полученной в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).
По данным Metaratings.ru, дополнительное обследование не выявило у футболиста серьeзных повреждений. Игрок в ближайшее время может вернуться в общую группу.
- Ранее сообщалось, что Рябчук из-за травмы может пропустить около месяца. Он испытывал болезненные ощущения в области почек и паха.
- 26-летний защитник был заменен в перерыве матча с «Зенитом».
- По словам главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, молдавский футболист получил удар и во время мочеиспускания у него была кровь.
Источник: Metaratings.ru