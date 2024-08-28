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  • Стали известны результаты обследования Рябчука после травмы

Стали известны результаты обследования Рябчука после травмы

28 августа 2024, 20:19
6

Защитник «Спартака» Олег Рябчук избежал серьезных последствий после травмы, полученной в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

По данным Metaratings.ru, дополнительное обследование не выявило у футболиста серьeзных повреждений. Игрок в ближайшее время может вернуться в общую группу.

  • Ранее сообщалось, что Рябчук из-за травмы может пропустить около месяца. Он испытывал болезненные ощущения в области почек и паха.
  • 26-летний защитник был заменен в перерыве матча с «Зенитом».
  • По словам главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, молдавский футболист получил удар и во время мочеиспускания у него была кровь.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Рябчук Олег
Комментарии (6)
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DVOK68
1724866128
Очень хорошо.
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...уефан
1724866758
...давай, Олег, подлечивайся, приходи в форму, здоровья тебе, а нам хорошего футбола в твоём исполнении!...
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ivany4
1724867211
Хорошая новость. Здоровья!!
Ответить
k611
1724869776
Хорошо. Здоровья и скорейшего возвращения в строй!
Ответить
РОБЕРТ-мкртчян-yandex
1724917319
Хорошо бы ещё разобраться, кто его так приложил во время игры. Не было ли это злым умыслом. А то, без тебя плохо, задолбал этот Хлусевич.
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