Стали известны результаты обследования Рябчука после травмы

Защитник «Спартака» Олег Рябчук избежал серьезных последствий после травмы, полученной в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

По данным Metaratings.ru, дополнительное обследование не выявило у футболиста серьeзных повреждений. Игрок в ближайшее время может вернуться в общую группу.