Лобос: «Слуцкий называл меня пухляшом, жиробасом»

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос вспомнил работу под руководством главного тренера Леонида Слуцкого.

– До переезда в Китай Слуцкий ударился в медийку: вeл шоу, занимался юмором. Удивлены этим?

– Мне кажется, что у него были эти качества характера и раньше. Я следил за ним в соцсетях. Поэтому видел много фотографий и видео, где он участвует в шоу. И он всегда был таким: шутил, смеялся сам и заставлял смеяться других. Когда мы общались, то постоянно сыпал шутками-прибаутками. Это в его характере и стиле.

– Вспомните какой-то его подкол?

– Таких историй я не вспомню. Но он всe время называл меня толстячком или пухляшом. Каждый раз я привозил с каникул килограмм, два или три лишнего веса, и он подкалывал меня испанским словом gordito. Это можно перевести как толстяк, пухляш или жиробас.

– Не штрафовал за лишний вес?

– За лишний вес никогда не было штрафов. Только раз он меня наказал – за опоздание на сборы из-за переноса рейса.

– На много?

– 500 долларов или 1000, если не ошибаюсь.