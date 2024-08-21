Медведев ответил на вопрос о завершении сделки по Соболеву

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переходе в команду нападающего Александра Соболева из «Спартака».

– Что по поводу Александра Соболева? Он случайно не по пути в Питер?

– Неслучайно нет.

– Насколько эта сделка близка к закрытию?

– Далека, как до Луны.

27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».

Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет в 6-м туре РПЛ 24 августа. Начало в 17:30 мск.

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