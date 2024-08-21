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Медведев ответил на вопрос о завершении сделки по Соболеву

21 августа 2024, 10:49
22

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переходе в команду нападающего Александра Соболева из «Спартака».

– Что по поводу Александра Соболева? Он случайно не по пути в Питер?

– Неслучайно нет.

– Насколько эта сделка близка к закрытию?

– Далека, как до Луны.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.
  • Матч «Зенит»«Спартак» пройдет в 6-м туре РПЛ 24 августа. Начало в 17:30 мск.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (22)
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NewLife
1724226845
Патроны у вас не того калибра)))
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Нуф-Нуф
1724227132
Вышел ночью пешком с котомкой за спиной.
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ivany4
1724227180
Эх, стольких хайперов своим ответом срезал!)))
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"supermax"
1724228137
Где-то загрустил один Сашка... Либо Медведев темнит
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ilich55
1724228207
Вот так и знал, что Шурика на Дороге жизни завернули гаишники..............
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MazaiNN
1724228324
,,Прибыл в город под покровом ночи. Инкогнито. При себе имел саквояж..,,
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...уефан
1724228497
...пока Миллер не даст отмашку, Медведь тень на плетень наводить будет...
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ziborock
1724230214
Медведев известный пиз**бол!
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Taps
1724233852
Отлично. Убогий не нужен.
Ответить
Серый212918
1724238971
Поманили дельфина печеньками халявными да труселями голубыми и совсем у него мозги отказали. Кого-то это мне напоминает... А итог будет тот же.
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