Соболев может дебютировать за «Зенит» в матче со «Спартаком»

«Спартак» и «Зенит» могут уже сегодня согласовать трансфер нападающего Александра Соболева, сообщил журналист Андрей Панков.

«Один из источников, например, уверен, что сделка по переходу нападающего в «Зенит» должна быть закрыта уже в среду, но здесь у меня нет финального подтверждения», – написал Панков.

27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».

Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет в 6-м туре РПЛ 24 августа. Начало в 17:30 мск.

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