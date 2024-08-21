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  • Соболев может дебютировать за «Зенит» в матче со «Спартаком»

Соболев может дебютировать за «Зенит» в матче со «Спартаком»

21 августа 2024, 09:50
47

«Спартак» и «Зенит» могут уже сегодня согласовать трансфер нападающего Александра Соболева, сообщил журналист Андрей Панков.

«Один из источников, например, уверен, что сделка по переходу нападающего в «Зенит» должна быть закрыта уже в среду, но здесь у меня нет финального подтверждения», – написал Панков.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.
  • Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет в 6-м туре РПЛ 24 августа. Начало в 17:30 мск.

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Источник: телеграм-канал «Панк инсайд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (47)
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...уефан
1724224397
...хочется сказать инсайдеру, что он несёт херню, но не скажу... Шанс на существование у такой подлянки есть...
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timon2401
1724225883
если данной информации есть место существовать, то смеху подобно))) именно когда Зенит лишается трех забивных форвардов, именно перед матчем со Спартаком история которая длится не один месяц разрешается прямо сейчас (как выше писали при непосредственном вмешательстве Миллера Алексея)...
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Нуф-Нуф
1724226363
Он деклассировался.
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aldo conte
1724227283
Пугалки. Даже если он выйдет на поле без почти месячной игровой практики - будет просто пугалом.
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Everest13
1724227380
По чесноку, он не нужен не Зениту ни Спартаку, он не умеет играть со слова совсем, ни скорости ни техники , забивал когда мяч отскакивал практически в пустые ворота, многие игроки даже в нижней таблице играют на голову выше, а этот ? Пусть со Дзюбой конкурирует где нибудь в медиа лиге...
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anatolich72
1724232129
На мой взгляд Спартак убрал из команды игрока пытавшегося мутить воду, дисциплина превыше всего. Да и на роль Роналду или Месси он вряд ли подходит и лидер он в принципе никакой.
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evgevg13
1724235553
В среду. Только не сказал в какую...
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FIA2507
1724240507
Отдайте вы уж эту редкую сволочь в сволочной клуб, а мы забудем о нём, как о страшном сне! Пусть сгинет он в Зените, как Ерохин, Сергеев, Соловьев и ещё навскидку человек 50! Чего тебе, Саня Соболев, не хватало такого в Спартаке, что ты получишь в Зените?
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Бригадный
1724246657
Саню Соболева хрюканы купили у Крыльев Советов. С какого перепугу Саня должен быть верен Свинарнику? Он хочет играть в действительно выдающемся клубе, который единственный в стране брал 2 еврокубка. И правильно хочет. Да и сибиряку в Москве не то. Не климатит морально. В Питере нужно играть. Тоже столица. Но не до такой степени испорченная. 4 богатых московских клуба в РПЛ. Перебор. Устройте первенство Москвы. Кто выиграет, тот и представляет Москву в Лиге. Да, хоть, Торпедо. А вы всё со Свинарником вонь разгоняете. Будьте скромнее.
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Nitup
1724262171
Когда лопнет этот голубой надутый пузырь под названием Газпром, вместе с его преступным и уголовным руководством, в Бздините останутся только серенькие педро, способные играть только в ФНЛ...
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