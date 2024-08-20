Личка назвал российского свободного агента, которого подписал бы в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка не против подписать в клуб полузащитника Антона Миранчука.

– Сейчас на российском рынке три свободных агента – Дзюба, Джикия и Антон Миранчук. Кого бы в «Динамо» забрали?

– У меня есть четыре-пять центральных защитников, на эту позицию не хотел бы делать трансферы. Что касается Дзюбы, впереди есть Тюкавин. Если бы Артем захотел к нам в команду, то у него было бы желание играть. Для меня нападающий номер один – Тюкавин. И еще есть Гладышев.

А Миранчук – интересный футболист, который может играть на двух-трех позициях, очень умный. Но, мне кажется, ему хочется уехать за границу. На сегодня Антон помог бы нашей команде. Из этой тройки свободных агентов я бы взял Миранчука.

Миранчук летом покинул «Локомотив».

Игрок ищет новый клуб.

У Антона 163 матча в РПЛ за «Локо», 37 голов, 25 ассистов.

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