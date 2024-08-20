Пономарев объяснил, в чем проблема Соболева

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев охарактеризовал форварда «Спартака» Александра Соболева.
«Соболев – переоцененный футболист. Полтора сезона он провел на более-менее приличном уровне за «Спартак», а потом снизил требования к себе. Теперь играть отказывается за клуб – другую команду ему подавай.
Соболева разбаловали деньгами и излишним вниманием», – сказал Пономарев.
- Соболева отстранили из-за желания перейти в «Зенит».
- Петербуржцы договариваются о трансфере Соболева.
- В 140 матчах за «Спартак» Александр забил 58 голов, сделал 32 ассиста.
Источник: «РБ Спорт»