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Обзор матча ЦСКА – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Обзор матча ЦСКА – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18 августа 2024, 19:23
1
«Локомотив»
обыграл ЦСКА в рамках 5 тура РПЛ, итоговый счет 1:0.
Источник:
«Бомбардир»
Локомотив
ЦСКА
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saf05
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