Спартаковец Абена рассказал, благодаря кому стал профессионалом

Новичок «Спартака» Миенти Абена рассказал, кто помог ему стать профессиональным футболистом.

– В раннем возрасте ты уехал в Голландию. Как это было?

– Я – Миенти Абена, родился в Суринаме, в городе Парамарибо. В 10 лет уехал в Голландию. А в 11 стал заниматься футболом. Забавно, что до этого в Суринаме мы играли на улице баскетбольным мячом. Но мама говорила: «В Европе он станет профессионалом». Спасибо ей, что отвезла меня в Европу. И вот сегодня я здесь.

– Твоя семья по-прежнему в Суринаме?

– Родители и братья живут в Голландии. Мы были детьми, когда все вместе переехали. Сегодня у каждого своя жизнь и призвание.

– Ты будешь жить в Москве один?

– Нет, у меня есть жена, двое детей. Они обязательно прилетят. Просто нужно время уладить детали. Уже очень скучаю. Пока они в Турции. Надеюсь, очень скоро увидимся.

Спартаковцы заплатили 1,2 миллиона евро за Абену и подписали с ним контракт до 30 июня 2026 года.

Футболист сборной Суринама взял 14-й номер, принадлежавший Георгию Джикии.

Он перешел из венгерского «Ференцвароша», где уже работал с Деяном Станковичем.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?