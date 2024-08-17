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Спартаковец Абена рассказал, благодаря кому стал профессионалом

17 августа 2024, 13:07
1

Новичок «Спартака» Миенти Абена рассказал, кто помог ему стать профессиональным футболистом.

– В раннем возрасте ты уехал в Голландию. Как это было?

– Я – Миенти Абена, родился в Суринаме, в городе Парамарибо. В 10 лет уехал в Голландию. А в 11 стал заниматься футболом. Забавно, что до этого в Суринаме мы играли на улице баскетбольным мячом. Но мама говорила: «В Европе он станет профессионалом». Спасибо ей, что отвезла меня в Европу. И вот сегодня я здесь.

– Твоя семья по-прежнему в Суринаме?

– Родители и братья живут в Голландии. Мы были детьми, когда все вместе переехали. Сегодня у каждого своя жизнь и призвание.

– Ты будешь жить в Москве один?

– Нет, у меня есть жена, двое детей. Они обязательно прилетят. Просто нужно время уладить детали. Уже очень скучаю. Пока они в Турции. Надеюсь, очень скоро увидимся.

  • Спартаковцы заплатили 1,2 миллиона евро за Абену и подписали с ним контракт до 30 июня 2026 года.
  • Футболист сборной Суринама взял 14-й номер, принадлежавший Георгию Джикии.
  • Он перешел из венгерского «Ференцвароша», где уже работал с Деяном Станковичем.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Абена Миенти
Комментарии (1)
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NewLife
1723891930
Была, помню, такая песня: Парамарибо - город утренней зари. Это когда мы в совке хотели дружить со всеми)
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