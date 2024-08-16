Акинфеев – о «Золотом мяче»: «Вратарю в ближайшие 50 лет никто не даст»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что голкиперу в наше время невозможно выиграть «Золотой мяч».

– Нам не хватает вратарского «Золотого мяча» после Льва Яшина.

– Я думаю, что такого не будет в ближайшее время, потому что вся гонка будет разыгрываться среди полевых футболистов.

Мне кажется, вратарю надо делать отдельную тему давно. Отдельный приз. Он существует как бы, но сделать надо что‑то такое вроде «Золотого мяча», какую‑нибудь «Золотую перчатку» или «Золотой мяч» для вратаря. Вратарю сейчас выиграть обычный «Золотой мяч» очень тяжело.

– Надо очень сильно выделяться?

– Даже не выделяться. Надо вообще не пропускать, вытаскивать все из «девяток» и «шестерок», делать все, что с этим связано.

И то, не знаю, обратят на тебя внимание или нет. Мое мнение – вратарю в ближайшие лет пятьдесят [приз] никто не даст.