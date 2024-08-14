«Зенит» поздравил Медведева с днем рождения: «Вместе нас ждет еще множество покоренных вершин!»

Пресс-служба «Зенита» поздравила генерального директора Александра Медведева с днем рождения.

«Дорогой Александр Иванович! Мы от всей души поздравляем Вас и благодарим за непреходящие азарт и любовь, с которыми Вы руководите сине-бело-голубыми, и талант в нужный момент найти самые точные слова поддержки и мотивации.

Будьте здоровы и счастливы, мы уверены – вместе нас ждет еще множество покоренных вершин!» – написали петербуржцы.

Уроженцу Сахалинской области исполнилось 69 лет.

Медведев возглавляет «Зенит» с 2019 года.

Также он занимает пост председателя совета директоров ХК СКА.

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