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  • «Зенит» поздравил Медведева с днем рождения: «Вместе нас ждет еще множество покоренных вершин!»

«Зенит» поздравил Медведева с днем рождения: «Вместе нас ждет еще множество покоренных вершин!»

14 августа 2024, 11:53
6

Пресс-служба «Зенита» поздравила генерального директора Александра Медведева с днем рождения.

«Дорогой Александр Иванович! Мы от всей души поздравляем Вас и благодарим за непреходящие азарт и любовь, с которыми Вы руководите сине-бело-голубыми, и талант в нужный момент найти самые точные слова поддержки и мотивации.

Будьте здоровы и счастливы, мы уверены – вместе нас ждет еще множество покоренных вершин!» – написали петербуржцы.

  • Уроженцу Сахалинской области исполнилось 69 лет.
  • Медведев возглавляет «Зенит» с 2019 года.
  • Также он занимает пост председателя совета директоров ХК СКА.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (6)
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MazaiNN
1723625875
Присоединяюсь к поздравлениям. От себя добавлю - Шоб ты жил на одну зарплату. (Среднюю по стране)
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Цугундeр
1723626041
Может и так.., если Большая Медведица будет меньше пи.деть и по полю расхаживать. Конгрэтулэйшон , йопта .)
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saf05
1723626212
Чемпионат России, вот ваш предел
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NewLife
1723626482
"мы уверены – вместе нас ждет еще множество покоренных вершин!" А как насчет пока еще непокоренных, например, превзойти Спартак по количеству побед в очных встречах ?
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baggio80
1723626531
мы тоже уверены что вы еще много купите побед для своего криминального питера
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