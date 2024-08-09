Песьяков: «Российскому футболу не хватает Федуна»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о своем отношении к экс-владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

«Знаю, что Федун сильно любил «Спартак». Но он не часто приходил на какие-то встречи с футболистами. Поэтому не могу сказать, каким он мне запомнился. Встречался с ним всего лишь 3-4 раза и у нас не было каких-то разговоров.

Поменялся ли «Спартак» без него? Я не внутри клуба, поэтому особо ничего не могу сказать. Но, как мы все видим, надеюсь меня простят болельщики, «Спартак» как пошатывало, так и пошатывает. Это ни для кого не секрет. Но вот сейчас новый сезон, так что посмотрим, что с ними будет.

Думаю, Федуна не хватает российскому футболу, потому что люди, которые любят эту игру и занимаются ей, всегда нужны. Почему бы таким людям не быть в нем? А дальше без подробностей», – заявил Песьяков.

Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.

В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

При нем был построен и открыт домашний стадион спартаковцев – «Лукойл Арена».

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