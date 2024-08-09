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Песьяков: «Российскому футболу не хватает Федуна»

9 августа 2024, 19:30
29

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о своем отношении к экс-владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

«Знаю, что Федун сильно любил «Спартак». Но он не часто приходил на какие-то встречи с футболистами. Поэтому не могу сказать, каким он мне запомнился. Встречался с ним всего лишь 3-4 раза и у нас не было каких-то разговоров.

Поменялся ли «Спартак» без него? Я не внутри клуба, поэтому особо ничего не могу сказать. Но, как мы все видим, надеюсь меня простят болельщики, «Спартак» как пошатывало, так и пошатывает. Это ни для кого не секрет. Но вот сейчас новый сезон, так что посмотрим, что с ними будет.

Думаю, Федуна не хватает российскому футболу, потому что люди, которые любят эту игру и занимаются ей, всегда нужны. Почему бы таким людям не быть в нем? А дальше без подробностей», – заявил Песьяков.

  • Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
  • В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • При нем был построен и открыт домашний стадион спартаковцев – «Лукойл Арена».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Песьяков Сергей Федун Леонид
Комментарии (29)
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...уефан
1723222164
...поневоле станешь футбольным философом, столько пропуская...
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val69
1723223310
Зато Зинке хватило тебя в последнем матче... Знатно заработал...
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andr45
1723223495
РОМАНЦЕВ «Признаюсь, когда услышал сообщение о том, что Федун покидает «Спартак», не поверил в него. И прежде всего потому, что сейчас команда встает на ноги, возвращает тот наш характер и игру, которые помогали побеждать и делать болельщиков счастливыми. В этих переменах немалая заслуга президента клуба, поэтому я так и удивлен уходом. Теперь, когда все расставлено по местам, хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за все сделанное им для «Спартака».
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andr45
1723223533
СЕМИН «Найдите другого человека, который каждый год будет тратить €100 миллионов. Человека, который сделал бы для «Спартака» такой стадион и музей, в котором я был и получил большое удовольствие. Человека, который содержит академию. Такие люди, как Федун, развивают наш вид спорта. Думаю, мы ещё долго не увидим таких людей, которые бы сделали такую инфраструктуру и создали такие условия Не будь его, может, и серьёзного клуба бы не было.»
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andr45
1723223578
ЧЕРЧЕСОВ «Спартаку» очень повезло в том, что под руководством Леонида Федуна клуб практически не знал финансовых проблем и мог спокойно планировать свою деятельность и эффективно развиваться. Красавец-стадион, академия - это актив на годы для будущего поколения «красно-белых». Понятно, что болельщики всегда ждали и будут ждать от клуба максимальных результатов, но здесь уже многое зависело не только от руководства, но и от тренеров и футболистов.»
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val69
1723223626
Всём не хватает тебя в воротах зинки. .. Вот, была бы хохма...
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mutabor0992
1723227901
Ты уже определись песя!!!Ты еще футболист или уже журналист?
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rcry
1723228964
я бы сказал чего кому не хватает - боюсь увлечься и наговорить лишнего
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BuenosArgentina
1723255655
Эх Зарема !
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alefreddy
1723268323
вклад его есть и стадион но выхлоп слабый как и селекция(один титул за долгие годы)
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