Степашин: «Ленинградский «Зенит», берите пример с «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о старте команды в сезоне РПЛ.

«Два первых матча в чемпионате, которые выиграли со счeтом 3:1 у «Факела» и «Локомотива», мы играли практически вторым составом. Молодeжь вышла. Восемь игроков молодeжки. Двое вообще 18 лет ещe не достигли, остальные – до 22.

Восемь воспитанников нашей академии «Динамо»! Товарищ ленинградский «Зенит», берите пример», – сказал Степашин.

«Зенит» и «Динамо» делят лидерство РПЛ.

Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.

«Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.

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