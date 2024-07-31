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Степашин: «Ленинградский «Зенит», берите пример с «Динамо»

31 июля 2024, 17:00
23

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о старте команды в сезоне РПЛ.

«Два первых матча в чемпионате, которые выиграли со счeтом 3:1 у «Факела» и «Локомотива», мы играли практически вторым составом. Молодeжь вышла. Восемь игроков молодeжки. Двое вообще 18 лет ещe не достигли, остальные – до 22.

Восемь воспитанников нашей академии «Динамо»! Товарищ ленинградский «Зенит», берите пример», – сказал Степашин.

  • «Зенит» и «Динамо» делят лидерство РПЛ.
  • Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.
  • «Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (23)
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Spirit_78
1722435155
С учётом того, как позорно и бездарно Динамо упустило титул в прошлом сезоне, брать пример с Динамо вряд ли кто-то будет.
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Цугундeр
1722435205
Твой "товарищ" на Новодевичьем.. Как ты тут ещё процветаешь -загадка. Много знаешь или опять"правильно сел" ?)
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порт
1722436051
Твои товарищи в подворотне лошадь доедают.
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Давид59
1722436921
Какие-то странные высказывания. Товарищ. Ленинградский Зенит. Как будто уснул лет 40 назад и только проснулся. Кстати Степашин сам ленинградец и в его википедии написано, что он болельщик Зенита. Был.
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somn
1722437408
Ренегат ты Степашин, а не товарищ!
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Barmaleushka
1722437461
4 из 6 голов забиты легами , а так то конечно за воспитанников - рэспект .
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neveldomha
1722444192
Берите пример с Зенита мацковское Динамо. Шесть чемпионств подряд, кубок УЕФА, супер кубок УЕФА, против чемпионства 1976 года. Мы живём совсем в другое время гражданин Степашин, а вы все ещё в СССР
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tushkanlz
1722446695
Успокойся, " степашка", «Ленинградского «Зенита» давным-давно, увы, нет, а твоим "воспитанникам академии «Динамо» - спартачи неплохо так сопли вытерли, и кому нужен твой сопливый пример? - хвастунишка дешёвый, сам как пацан...
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Ziklop
1722448104
степашка что про сегодня выдашь? паузу молчания !
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zenitforever2015
1722487114
А 0:3 от мяса ? No comments !
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