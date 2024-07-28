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  • Крупная победа «Зенита», Кордоба через год планирует сменить клуб в РПЛ, зарплата Дмитриева в «Спартаке» и другие новости

Крупная победа «Зенита», Кордоба через год планирует сменить клуб в РПЛ, зарплата Дмитриева в «Спартаке» и другие новости

28 июля 2024, 00:25

«Атлетико» объявил о трансфере победителя Евро-2024.

Стали известны подъемные и зарплата Дмитриева в «Спартаке».

«Сокол» заявил 43-летнего экс-форварда «Спартака».

Известен экс-игрок «Динамо», который 13 лет финансово помогал Мандрыкину.

Глушенков забил за «Зенит» в третьем матче подряд и посвятил гол маме.

РПЛ. «Зенит» разгромил «Рубин», одержав вторую победу подряд со счетом 4:0.

«Урал» пропустил от «Черноморца» с чужой половины поля.

«Ведешь себя как дурачок»: Тикнизян устроил перепалку с журналистом из-за вопроса про «Спартак»

Генич рассказал о планах Кордобы перейти в «Зенит».

Источник: «Бомбардир»
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