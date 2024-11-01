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    • Лунев не будет извиняться за ошибку в матче с «Ростовом»: «Должен был?»

    Лунев не будет извиняться за ошибку в матче с «Ростовом»: «Должен был?»

    Вратарь «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал результативную ошибку в игре 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

    – Был игрок в середине. Я ему отдал, он не пошел. Может быть, я неточно пас дал.

    – Как оцените сегодняшний матч?

    – Результат, конечно, не очень хороший для нас, учитывая, что у нас были моменты.

    – Что вы сказали в раздевалке после пропущенного гола, может быть, извинились?

    – Я? Должен был?

    – Многие говорят...

    – Пускай говорят. Я зашел в раздевалку, переоделся и вышел.

    – А поддержка со стороны одноклубников?

    – Мне? Зачем. Рабочий момент. Ошибки бывают. Работаем дальше.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2024 23:49
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    Комментарии (7)
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    qwertyйцукен
    1730495875
    Настоящий мужик не извиняется.Не по понятиям это. Гы гы
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    DMитрий
    1730496648
    – Был игрок в середине. Я ему отдал, он не пошел. Может быть, я неточно пас дал. Так точно Лунь! Отдал не точно и в недодачу - одним словом ПРИВОЗ! Как был тупым деревенщиной, таким и остался!!! Перед партнёрами бы извиниться надо, а он быка включил. Поэтому из Зенита вылетел первым же удобным рейсом.
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    zigbert
    1730525994
    Да просто игрок был не готов к этой передаче. БОльшая вина в этом эпизоде принадлежит Луневу.
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    alll-333
    1730534231
    Это выше его достоинства...
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    Кипер 65
    1730776866
    Это далеко не первая ошибка в передачи. Гол из-за этого первый.
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