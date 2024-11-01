Лунев не будет извиняться за ошибку в матче с «Ростовом»: «Должен был?»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал результативную ошибку в игре 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
– Был игрок в середине. Я ему отдал, он не пошел. Может быть, я неточно пас дал.
– Как оцените сегодняшний матч?
– Результат, конечно, не очень хороший для нас, учитывая, что у нас были моменты.
– Что вы сказали в раздевалке после пропущенного гола, может быть, извинились?
– Я? Должен был?
– Многие говорят...
– Пускай говорят. Я зашел в раздевалку, переоделся и вышел.
– А поддержка со стороны одноклубников?
– Мне? Зачем. Рабочий момент. Ошибки бывают. Работаем дальше.