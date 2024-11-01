Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Динамо».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ростовчане продлили серию без побед до 8 игр.

– Насколько вы удовлетворены действиями команды в сегодняшнем матче?

– 50 на 50. Первый тайм не понравился, второй – получше. И результат, соответственно, 50 на 50.

– Активный прессинг помог забить. Была на это изначально ставка?

– Когда мяч у вратаря, мы располагались один в один.

– Можно ли назвать момент Нгамале и Ятимова в концовке ключевым эпизодом матча?

– Да, можно. Ятимов был сегодня достоин. Попросили упростить его игру, так что не было с этим проблем у него. А то, что спасает, – это его работа.

– Чем можно объяснить такое количество офсайдов?

– Команды балансировали на линии, было много передач за спину, либо защитники хорошо выходили, либо нападающие неправильно располагались.

Три очка сегодня нужны были кровь из носа, мы их не набрали, поэтому удовлетворения нет, конечно.