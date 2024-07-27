Генич рассказал о планах Кордобы перейти в «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба планирует перейти в «Зенит».
«Вот есть Кордоба, которого «Зенит» очень хотел. Он готов был переподписать с «Краснодаром», а «Зенит» насыпает еще больше.
И Кордоба говорит: «Попылю здесь год и уеду в «Зенит», – сказал Генич.
- Джон в «Краснодаре» 3 года.
- У него остался год контракта.
- Кордоба стоит 14 миллионов евро.
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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова