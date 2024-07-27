Генич рассказал о планах Кордобы перейти в «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба планирует перейти в «Зенит».

«Вот есть Кордоба, которого «Зенит» очень хотел. Он готов был переподписать с «Краснодаром», а «Зенит» насыпает еще больше.

И Кордоба говорит: «Попылю здесь год и уеду в «Зенит», – сказал Генич.

Джон в «Краснодаре» 3 года.

У него остался год контракта.

Кордоба стоит 14 миллионов евро.

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