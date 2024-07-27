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Генич рассказал о планах Кордобы перейти в «Зенит»

27 июля 2024, 21:51
14

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба планирует перейти в «Зенит».

«Вот есть Кордоба, которого «Зенит» очень хотел. Он готов был переподписать с «Краснодаром», а «Зенит» насыпает еще больше.

И Кордоба говорит: «Попылю здесь год и уеду в «Зенит», – сказал Генич.

  • Джон в «Краснодаре» 3 года.
  • У него остался год контракта.
  • Кордоба стоит 14 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Кордоба Джон Генич Константин
Комментарии (14)
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penit-zlo
1722106843
Господина Миллера под суд....Мало того что страну обворовал,так он и последнее у народа забрал игру в футбол,и мечту болельщиков о чемпионстве его любимой команды....
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Garrincha58
1722107786
а зачем он на следующий год Зениту потом ему будет уже 32
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Pourquoi pas
1722108951
Может, Галицкого спросить???
Ответить
Pourquoi pas
1722109167
Ген...ч, конечно, редкая гн...да!..
Ответить
paracetamol
1722111314
В Зенит многие хотят, даже дельфины, да не всех туда берут!
Ответить
tushkanlz
1722142454
злобный генич - друг злобного Кордобы - всё знает о последнем
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Spartak_forv@
1722148382
Да все эти геничешнягинокарповы и раздули эту ситуацию.И с Соболевым и с Кордобой и со многими другими.И ведь им плевать,что говорят в Зените. Главное пёрнуть,а там хоть не рассветай
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FCSpartakM
1722154708
Ну то есть у Гейнича нет логической цепочки в голове, что на кой черт Кордоба нужен будет зениту, если они возьмут Соболева?
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