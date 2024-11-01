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    • У Карпина есть претензии к игрокам «Ростова» только за один осенний матч

    У Карпина есть претензии к игрокам «Ростова» только за один осенний матч

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал последние результаты команды.

    • Сегодня была гостевая ничья с «Динамо» (1:1).
    • Ростовчане продлили серию без побед до 8 матчей.

    – Если вы следите за «Ростовом», то знаете, что мы мало забиваем и много пропускаем. Ничья – нормальный результат по сегодняшней игре и состоянию.

    Удовлетворения нет, очки нужны, мы опять не выиграли. Учитывая, что играли на выезде с «Динамо», и оно борется вверху.

    Хочется сказать спасибо ребятам, как минимум получили физическую нагрузку. Сегодня стакан 50 на 50.

    – Слышали поддержку в свой адрес от фанатов? Поддерживает ли вас это, дает ли энергию?

    – Слышал, да. Приятно, конечно, спасибо, но лучше бы дали очки.

    – Результаты связаны с кризисом?

    – Да. Невезение из‑за кризиса. Кризис из‑за невезения. Как угодно. Зачем вам это? Претензии я могу предъявить команде только за матч с «Акроном» [в сентябре].

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2024 22:36
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    Комментарии (2)
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    Красногвардейчик
    1730491490
    Сегодня Ростов ни одного мяча не забил....Лунёв считай сделал результат и подарил пуделю очко
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    АКС-74У
    1730494186
    Игру оценивает стаканами..., после матча будет полон?
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