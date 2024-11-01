У Карпина есть претензии к игрокам «Ростова» только за один осенний матч

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал последние результаты команды.

Сегодня была гостевая ничья с «Динамо» (1:1).

Ростовчане продлили серию без побед до 8 матчей.

– Если вы следите за «Ростовом», то знаете, что мы мало забиваем и много пропускаем. Ничья – нормальный результат по сегодняшней игре и состоянию.

Удовлетворения нет, очки нужны, мы опять не выиграли. Учитывая, что играли на выезде с «Динамо», и оно борется вверху.

Хочется сказать спасибо ребятам, как минимум получили физическую нагрузку. Сегодня стакан 50 на 50.

– Слышали поддержку в свой адрес от фанатов? Поддерживает ли вас это, дает ли энергию?

– Слышал, да. Приятно, конечно, спасибо, но лучше бы дали очки.

– Результаты связаны с кризисом?

– Да. Невезение из‑за кризиса. Кризис из‑за невезения. Как угодно. Зачем вам это? Претензии я могу предъявить команде только за матч с «Акроном» [в сентябре].