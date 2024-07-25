Губерниев отреагировал на уход Фернандеса из «Зенита»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход 33-летнего защитника Марио Фернандес из «Зенита».

«У Фернандеса травма. Думаю, он закончит. Болельщики ЦСКА вычеркнули его из своих сердец, а для «Зенита» своим он не стал и пользу команде не принeс. Мне кажется, переход в «Зенит» был большой имиджевой ошибкой, видно, что стороны остались недовольны. Сыграл 12 матчей – сейчас болит спина. Дальше пожелаем ему всяческих удач во внефутбольной деятельности. Спасибо за всe Марио!» – сказал Губерниев.

Фернандес подписал соглашение с «Зенитом» в 2023 году по схеме «1+1».

Он досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы.

Фернандес сыграл за «Зенит» в 12 матчах РПЛ и в 6 встречах Кубка России.

Он выступал за ЦСКА в 2012–2022 годах.

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