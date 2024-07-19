«Зенит» проведет сезон-2024/25 с золотым шевроном на форме

На форму «Зенита» в сезоне-2024/25 будет нанесен золотой шеврон, посвященный 100-летию клуба в следующем году. Он будет располагаться на груди.

«В центре шеврона находится фигура льва – одного из главных символов Санкт-Петербурга и талисмана сине-бело-голубых. Образ льва взят со статуи у Михайловского дворца, где расположен Русский музей и где в прошлом году «Зенит» провел традиционную летнюю открытую тренировку.

Мяч под львиной лапой – олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы.

Смысловое завершение композиции на шевроне – числовое: год рождения клуба и юбилейный год, а также число 100 и венчающий его герб сине-бело-голубых», – говорится в сообщении.