«Зенит» проведет сезон-2024/25 с золотым шевроном на форме

На форму «Зенита» в сезоне-2024/25 будет нанесен золотой шеврон, посвященный 100-летию клуба в следующем году. Он будет располагаться на груди.
«В центре шеврона находится фигура льва – одного из главных символов Санкт-Петербурга и талисмана сине-бело-голубых. Образ льва взят со статуи у Михайловского дворца, где расположен Русский музей и где в прошлом году «Зенит» провел традиционную летнюю открытую тренировку.
Мяч под львиной лапой – олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы.
Смысловое завершение композиции на шевроне – числовое: год рождения клуба и юбилейный год, а также число 100 и венчающий его герб сине-бело-голубых», – говорится в сообщении.
- «Зенит» начал сезон-2024/25 с победы в OLIMPBET Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2).
- В 1-м туре РПЛ петербуржцы сыграют дома 20 июля с «Факелом». Начало матча в 20:00 мск.
Источник: официальный сайт «Зенита»