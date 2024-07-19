Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» проведет сезон-2024/25 с золотым шевроном на форме

19 июля 2024, 10:05
16

На форму «Зенита» в сезоне-2024/25 будет нанесен золотой шеврон, посвященный 100-летию клуба в следующем году. Он будет располагаться на груди.

«В центре шеврона находится фигура льва – одного из главных символов Санкт-Петербурга и талисмана сине-бело-голубых. Образ льва взят со статуи у Михайловского дворца, где расположен Русский музей и где в прошлом году «Зенит» провел традиционную летнюю открытую тренировку.

Мяч под львиной лапой – олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы.

Смысловое завершение композиции на шевроне – числовое: год рождения клуба и юбилейный год, а также число 100 и венчающий его герб сине-бело-голубых», – говорится в сообщении.

  • «Зенит» начал сезон-2024/25 с победы в OLIMPBET Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2).
  • В 1-м туре РПЛ петербуржцы сыграют дома 20 июля с «Факелом». Начало матча в 20:00 мск.

Еще по теме:
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА 1
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода 2
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии 1
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1721374219
...стеклянные бусы и кольцо в нос!)...
Ответить
JIEGEHDA
1721376934
Мяч под львиной лапой – олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы То есть мяч это Спартаг
Ответить
Spartak_forv@
1721377017
Лев выглядит так как будто над ним доминировали
Ответить
Бывалый1488
1721377302
Доминирует не зенит, а деньги государственные.
Ответить
Мордаванин
1721378910
на груди бронебойный штоле?
Ответить
ziborock
1721379044
Надо было еще медальки не снимать!)))
Ответить
Филипок
1721381222
Если золотой шеврон на столетие то они уверены что станут чемпом) можно уже рпл не смотреть
Ответить
slavа0508
1721384085
Болотный купленный чемпионат .
Ответить
DVOK68
1721384191
Питер.Красивый город,но провинция(с)
Ответить
Главные новости
Орлов заявил о предвзятости прессы к «Зениту», порожденной завистью
08:59
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
4
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
3
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Все новости
Все новости
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
3
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
5
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+