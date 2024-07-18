Черчесов рассказал о своих взаимоотношениях с Дзюбой

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, поддерживает ли связь с Артемом Дзюбой.

Черчесов сейчас возглавляет Казахстан, Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива».

– Успех Дзюбы, например, 2018-19 годов плотно связан с вами. Вы сейчас поддерживаете контакт?

– Поддерживаем, но этот успех не связан со мной, он связан с ним.

– В смысле?

– Моя задача только вот эту прыть, которая у него есть сейчас, правильно направить. Ну, я не мог за него бегать, я не мог за него мотивировать, я не мог за него головой там… пенальти забить, ещe что-то. Моя задача – правильно его ценить в данной ситуации. Год его сборной не было. А всe остальное может вам сам рассказать.

– Ну вы всe равно его вызвали. Не было конфликта наверное какого-то открытого, но…

– Как бы это странно вам не покажется – конфликтов не бывает. Ну, я серьeзно говорю. Ну, а что мне конфликтовать? Есть задача, есть сборная, есть клуб, есть свои задачи. Если тот или иной футболист эти задачи не понимает, ну, я же не с ним конфликтую, это он конфликтует с профессиональным футболом. Ну, это был тот случай, когда человек чуть-чуть, по той или иной причине, ещe раз повторяю… Вот вызовите его и спросите, пожалуйста, как было, что было, как мы тогда расстались, о чем.

Он был в сборной не потому, что я его больше полюбил, или он выше ростом стал, а потому, что он проявлял свои качества, и он был готов играть в сборной. Ну, тогда не был готов играть, по той или иной причине. Ну, если человек не готов, значит, его нет. Если он готов, значит, you're welcome, становить в строй, а там уже конкурентная среда, решим, что есть. Ну, дай бог, что он… Причeм я его знаю с 18 лет, по-моему.