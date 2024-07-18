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  • «Матч ТВ» подписал 7-летний контракт на трансляцию чемпионата Испании

«Матч ТВ» подписал 7-летний контракт на трансляцию чемпионата Испании

18 июля 2024, 12:30
18

«Матч ТВ» заключил соглашение на трансляцию матчей Ла Лиги в течение ближайших семи сезонов. Контракт включает медиаправа на показ Примеры и Сегунды. Также каналы холдинга «Матч» продолжат показ Кубка и Суперкубка Испании.

«Очень рады долгожданному возвращению Ла Лиги на «Матч ТВ». Прошедший чемпионат Европы еще раз показал, что испанский футбол не только самый успешный, но и самый зрелищный. Переход одного из лучших игроков мира Килиана Мбаппе в «Реал» еще сильнее подогревает интерес к новому сезону чемпионата Испании.

В России большое количество поклонников испанских клубов, не только «Реала» и «Барселоны», но и мадридского «Атлетико», «Атлетика» из Бильбао, а с недавних пор и «Реала Сосьедад». Будем всей аудиторией «Матча» болеть за Арсена Захаряна, который прошeл адаптацию в испанском футболе, и теперь готов показывать свой максимум.

Мы не только приобрели права на Ла Лигу, но и продолжим показывать Кубок Испании, в котором регулярно случаются сюрпризы, и Суперкубок страны, который разыграют между собой в январе «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетик Бильбао» и «Мальорка». Мы покажем всe самое важное и интересное из мира испанского футбола, с чем и поздравляю всех любителей футбола!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

  • Первый тур Ла Лиги пройдет 15-19 августа.
  • Ранее права на показ испанского футбола принадлежали онлайн-кинотеатру Okko.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера
Комментарии (18)
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DVOK68
1721295277
Ла Лига смотрибельный турнир.Итальянским перекормили аудиторию-и харэ)
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Spartak_forv@
1721295340
Непонятно,как они весь объем матчей будут показывать и будут ли
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...короче
1721295487
...7 лет?) Про падишаха и осла не слышали?...
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BRO_football
1721296069
Оставьте эту Испанию ОККО. Лучше бы вложились и ещё больше РПЛ и Кубка России показали по федеральному каналу.
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Garrincha58
1721297904
опять придётся смотреть без звука этих Шнюкинов Гынычев просто не перевариваю
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JTherry
1721298804
срач-тв раздухарился сразу на 7 сезонов заключил контракт на показ Примеры и Сегунды, просрав до того телеправа ОККО на показ матчей ЛЧ и Суперкубок УЕФА...) Тащин затащит всех смотреть, как Захарян полирует лавку...))
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gennadiy
1721300338
ПОшли вы лесом со своей ИСПАНИЕЙ,ПУСТЬ ТАНКОВ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ХОХЛАМ ДАЮТ.
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алдан2014
1721307871
Если комментаторы те же,то это труба. Опять без звука смотреть
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Cleaner
1721309908
Хорошая новость. Надеюсь, что эти матчи будут показывать не только на Матч-Премьер, но и на основном Матч-ТВ канале.
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Oldtrafford83
1721312799
Непонятно в чём радость, смотреть один матч в неделю на основном канале бесплатно и ещё максимум 2-3 матча по подписке 400р в месяц или можно было тоже за деньги смотреть кучу разных обзоров,тематических программ и ВСЕ матчи Ла лиги, радость сомнительная. Хорошо что ЕК ушли с этого гнилого канала.)
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