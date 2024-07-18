«Матч ТВ» подписал 7-летний контракт на трансляцию чемпионата Испании

«Матч ТВ» заключил соглашение на трансляцию матчей Ла Лиги в течение ближайших семи сезонов. Контракт включает медиаправа на показ Примеры и Сегунды. Также каналы холдинга «Матч» продолжат показ Кубка и Суперкубка Испании.

«Очень рады долгожданному возвращению Ла Лиги на «Матч ТВ». Прошедший чемпионат Европы еще раз показал, что испанский футбол не только самый успешный, но и самый зрелищный. Переход одного из лучших игроков мира Килиана Мбаппе в «Реал» еще сильнее подогревает интерес к новому сезону чемпионата Испании.

В России большое количество поклонников испанских клубов, не только «Реала» и «Барселоны», но и мадридского «Атлетико», «Атлетика» из Бильбао, а с недавних пор и «Реала Сосьедад». Будем всей аудиторией «Матча» болеть за Арсена Захаряна, который прошeл адаптацию в испанском футболе, и теперь готов показывать свой максимум.

Мы не только приобрели права на Ла Лигу, но и продолжим показывать Кубок Испании, в котором регулярно случаются сюрпризы, и Суперкубок страны, который разыграют между собой в январе «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетик Бильбао» и «Мальорка». Мы покажем всe самое важное и интересное из мира испанского футбола, с чем и поздравляю всех любителей футбола!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.