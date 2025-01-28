Агент Захаряна ответил, может ли полузащитник «Сосьедада» вернуться в РПЛ

Геннадий Голубин, агент игрока «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«Никаких мыслей ни о возвращении в Россию, ни об аренде нет. Это и близко не рассматривается. Никто об этом не думает и не рассуждает, нет никакого повода.

Бывает, что футболист пропускает определенный отрезок из‑за травмы, но это не значит, что мы думаем об аренде», – сказал Голубин.