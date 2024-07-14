Акинфеев сообщил, чем займется по завершении карьеры

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев раскрыл план действий после карьеры.
«Я думаю, что после завершения карьеры я прям осуществлю свою мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку. И ни с кем не буду разговаривать. Буду ловить рыбу. Время покажет, как говорится, и каких-то тайн я не делаю.
Насколько здоровье позволит, настолько я буду играть. При этом отдаю себе отчeт, что уже не 25 лет», – сказал Акинфеев.
- 38-летний вратарь имеет контракт до 2026 года.
- Акинфеев в ЦСКА с 2003 года.
- В 765 матчах за команду Игорь 318 раз оставлял ворота в неприкосновенности.
Источник: ТАСС