Акинфеев сообщил, чем займется по завершении карьеры

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев раскрыл план действий после карьеры.

«Я думаю, что после завершения карьеры я прям осуществлю свою мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку. И ни с кем не буду разговаривать. Буду ловить рыбу. Время покажет, как говорится, и каких-то тайн я не делаю.

Насколько здоровье позволит, настолько я буду играть. При этом отдаю себе отчeт, что уже не 25 лет», – сказал Акинфеев.