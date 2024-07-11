Аршавин пошутил об игре Хамеса на Кубке Америки

Андрей Аршавин с юмором оценил выступление полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса на Кубке Америки.

«Колумбия шикарно проводит турнир, хоть я и не смотрел ни одной игры. Это сборная показывает лучший футбол, очень динамично, здорово смотрится Кордоба. К сожалению, их может остановить Месси.

Ну и раскрылся Хамес Родригес по‑новому. Я думал, что он уже умер (улыбается), а он, оказывается, шесть голевых передач сделал.

Все носятся как собаки, а Хамес играет на этом пианино. Я очень рад за него, он действительно очень талантливый игрок», – сказал Аршавин.