Футболист сборной Нидерландов поделился эмоциями после поражения от Англии

Голландский хавбек Хави Симонс высказался по поводу вылета команды с Евро-2024.
«Это тяжелое поражение. Я очень разочарован, думаю, что и команда тоже. Но это начало пути, который обещает быть по-настоящему ярким. Я горжусь командой», – высказался Симонс.
- 21-летний атакующий хавбек Хави Симонс вышел в основе голландской сборной на поединок против Англии (1:2).
- Уже на 7-й минуте голландец сумел отметиться красивым голом.
- Это не помогло дружине Рональда Кумана. Англичане забили два мяча. Отличились Гарри Кейн и Олли Уоткинс. В
- сего в активе юного голландского таланта 6 игр на континентальном первенстве в Германии.
- В них Симонс сумел отметиться 1 голом и 3 голевыми пасами.
Источник: Официальный сайт УЕФА