Футболист сборной Нидерландов поделился эмоциями после поражения от Англии

Голландский хавбек Хави Симонс высказался по поводу вылета команды с Евро-2024.

«Это тяжелое поражение. Я очень разочарован, думаю, что и команда тоже. Но это начало пути, который обещает быть по-настоящему ярким. Я горжусь командой», – высказался Симонс.