Камоцци сказал, стоит ли считать Соболева предателем

Известный футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением по поводу вероятного трансфер Александра Соболева в «Зенит».
«Переход Соболева в «Зенит» – это не предательство. Но это большая потеря для «Спартака», – заявил Камоцци.
- СМИ сообщили о том, что трансфер Александра Соболева в «Зенит» из Санкт-Петербурга практически согласован.
- «Зенит» приобретет футболиста у Спартака за 10 миллионов. Еще 2 миллиона будут предусмотрены в качестве бонусов.
- Соболев представляет цвета «Спартака» с 2020 года. В завершившемся сезоне он забил 10 голов и оформил 9 голевых пасов в 34 поединках.
Источник: «РБ Спорт»