Стало известно, кто в «Спартаке» примет решение по Николсону

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович на тренировках оценит перспективы 27-летнего нападающего Шамара Николсона, после чего будет приниматься решение о будущем игрока, сообщает Metaratings.ru.
Ранее агент ямайца в комментарии Sport24 заявил, что форвард хочет остаться в московской команде. Также представитель игрока добавил, что Николсон получил несколько выходных после участия в Кубке Америки и вскоре вернeтся в расположение «Спартака».
- Прошлый сезон Николсон провeл на правах аренды в «Клермоне», за который сыграл 28 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
- Ямаец перешeл в «Спартак» в январе 2022 года из «Шарлеруа». На счету нападающего 12 голов и 4 результативные передачи в 43 матчах за московский клуб.
- На Кубке Америки-2024 Николсон сыграл за Ямайку в 3 матчах, но команда потерпела поражения во всех встречах группового этапа.
Источник: Metaratings.ru