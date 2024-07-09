Стало известно, кто в «Спартаке» примет решение по Николсону

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович на тренировках оценит перспективы 27-летнего нападающего Шамара Николсона, после чего будет приниматься решение о будущем игрока, сообщает Metaratings.ru.

Ранее агент ямайца в комментарии Sport24 заявил, что форвард хочет остаться в московской команде. Также представитель игрока добавил, что Николсон получил несколько выходных после участия в Кубке Америки и вскоре вернeтся в расположение «Спартака».