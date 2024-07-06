Дасаев рассказал о дружбе с полуфиналистом Евро-2024

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился впечатлениями от Евро-2024, в том числе от игры голкиперов.

«Когда в матчах один-два момента будет, вратари могут выручить. Меня очень удивляет, что на чемпионате Европы почти нет выходов от вратарей. Когда немцы и испанцы забивали голы, вратари могли выйти. Унаи Симон мог предотвратить гол, но занял неправильную позицию. Я переживал за Испанию и моего друга Луиса де ла Фуэнте. Мы с ним играли вместе в «Севилье», он приезжал на моe 50-летие.

Сейчас проходит скучноватый чемпионат Европы, те же французы прошли по пенальти. Посмотрим, что будет в остальных матчах. Хорошо, когда вратари выручают и берут пенальти, как Диогу Кошта три раза вытащил со Словений. С Францией он не сумел выручить, поэтому сейвы в пенальти – это не показатель. Для вратаря важна стабильность в игре», – сказал Дасаев.