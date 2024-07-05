Стало известно будущее Тео Эрнандеса в «Милане»

Французский защитник Тео Эрнандес продолжит защищать цвета «Милана».
«Тео будет нашим игроком основного состава, а Алекс Хименес – его дублером», – заявил Ибрагимович, работающий советником руководства в Милане.
- 26-летний француз Тео Эрнандес, играющий на позиции левого защитника, представляет цвета «Милана» с 2019 года.
- В майке итальянского гранда игрок провел 213 встреч. В них футболисту удалось записать на свой счет 29 голов и 39 ассистов. С коллективом Тео завоевал золотые медали Серии А в сезоне 2021/2022.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что в услугах Эрнандеса заинтересованы «Манчестер Сити» и «Бавария».
Источник: Социальные сети Фабрицио Романо