Клопп назвал фаворитов Евро-2024

Экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями по поводу фаворитов Евро-2024.

«В данный момент кажется, что Испания может это сделать [выиграть Евро]. Германия хороша, Франция будет хороша, Англия также будет лучше, определeнно», – заявил Клопп.

Испания на турнире в Германии пропустила всего 1 гол за 4 игры. В первом раунде плей-офф испанцы разгромно обыграли Грузию (4:1). Всего в активе испанской сборной 9 мячей.

Германия также уверенно вышла в четвертьфинал, переиграв Данию (2:0). В активе немцев 3 победы и 1 ничья на турнире.

Франция и Англия пока не могут показать свой лучший футбол. Англичане с огромным трудом прошли Словакию (2:1), сравняв в самой концовке.

Франция же минимально обыграла Бельгию (1:0). Примечательно, что на счету французских игроков всего 1 гол. Мбаппе забил с пенальти Польше (1:1).

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