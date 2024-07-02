Сборная Нидерландов одержала победу над Румынией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы, итоговый счет 3:0.

1-й тайм

Нидерланды играли лучше, чем против Австрии на прошлой неделе – это точно. Румыния навязывала борьбу на первых минутах. Потом случился даже не взрыв от Нидерландов, а скорее ментальный сбой у румынов.

Можно отметить момент на 11-ой минуте встречи. После тонкой проникающий передачи Мемфис бил, попал в голкипера, а затем поднят флаг. «Вне игры» было в момент паса.

Нидерланды первые 20 минут не могли завладеть территориальным преимуществом, но гол забить все же смогли.

Смотреть гол Гакпо.

Гакпо в штрафной подработал под удобную ногу и метров с 15 пробил в ближний угол. Защитник не блокировал, а Ницэ не дотянулся.

Ман мог исправить ситуацию на 24-ой, не получилось. После паса в штрафную с левого края, Деннис стремился к мячу для завершающего удара – румынского форварда опередил Аке, не дал нанести акцентированный выстрел.

Нидерланды могли увеличить преимущество в конце первой половины. Дюмфрис выложил на блюдечке Симонсу под гол. Дензел на лицевой линии забрал мяч из ног Раковитана и вошел в штрафную. Аккуратный скат под удар Хави метров с десяти. И Симонс стал думать, подбирать ногу. Время было упущено, в итоге неудачно направил мяч в дальний.

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2-й тайм

Во второй половине команды стали активно атаковать. Румыния не собиралась уступать, обе команды имели хорошие моменты. К концу тайма ситуация у Румынии была тяжелая. Нидерландцы давили и завладели преимуществом.

На 53-ей началась неразбериха в штрафной Румынии. Депай бил с линии вратарской с носка, защитник коснулся, мяч полетел не в створ. После нескольких отскоков Ницэ забрал в руки.

Отличный момент был у Ван Дейка. Подача с корнера с правого фланга во вратарскую, Вирджил уверенно выиграл воздух и рикошетом от газона пробил в ближний. Мяч пролетел чуть мимо штанги.

Смотреть отмененный гол Гакпо.

Гол на 63-ей после углового с левого фланга забил Гакпо. Партнеры успели подбежать и поздравить Коди с дублем, однако арбитр не торопился засчитывать. Были подозрения на офсайд, они подтвердились.

Снова не реализованная атака 3 в 2 у Нидерландов. На 80-ой Мален тащил по центральной оси и покатил направо в штрафную на Гакпо. Не очень удобно для Коди, пришлось подгребать под удар. Мощно бьет – в подкате блокировал защитник. Симонс, абсолютно открытый, левее просил передачу, но Гакпо его не заметил.

Смотреть гол Малена.

На 83-ей Нидерланды все же забили второй. Гакпо тащил мяч к лицевой линии в штрафной. После тазобедренного контакта с Дрэгушином Коди пошатнулся, и защитник посчитал дело выполненным – просто ждал, пока мяч уйдет за пределы. А Гакпо вернул равновесие, сохранил мяч и пасанул чуть назад под удар Малену. Дониелл с пары метров послал в угол.

Смотреть второй гол Малена.

На 90+3 минуте Маллен оформил дубль. Румыны были пойманы на контратаке. Мален на центральной линии получил мяч – помогло касание Чикелдэу. И побежал-побежал к штрафной. Легко убрал под удобную, не смотря на защитника. И с 12 метров пробил в левую сторону ворот.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.