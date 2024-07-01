Капитан сборной Словакии – об игре с Англией: «До победы оставалось 30 секунд»

Капитан сборной Словакии Милан Шкриньяр подвел итоги матча с Англией (1:2) на чемпионате Европы-2024.
«Трудно подобрать слова, нам всем очень грустно. Мы были так близки к следующему раунду. Если мы продолжим представлять Словакию таким образом, то нас, вероятно, ждет еще больше приятных моментов впереди. У Англии есть качественные игроки, они давили нас, а затем внезапно забил Беллингем. Очень обидно, что мы пропустили на самой последней минуте. До победы оставалось, наверное, 30 секунд», – сказал словацкий защитник.
- Словакия открыла счет в матче благодаря голу Ивана Шранца на 25-й минуте. Джуд Беллингем сравнял счет на 90+5-й, переведя игру в дополнительное врем. Там победу англичанам принес гол Гарри Кейна.
- Сборная Словакии повторила свой результат Евро-2016, где также вылетела в 1/8 финала.
Источник: официальный сайт УЕФА