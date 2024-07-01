Капитан сборной Словакии – об игре с Англией: «До победы оставалось 30 секунд»

Капитан сборной Словакии Милан Шкриньяр подвел итоги матча с Англией (1:2) на чемпионате Европы-2024.

«Трудно подобрать слова, нам всем очень грустно. Мы были так близки к следующему раунду. Если мы продолжим представлять Словакию таким образом, то нас, вероятно, ждет еще больше приятных моментов впереди. У Англии есть качественные игроки, они давили нас, а затем внезапно забил Беллингем. Очень обидно, что мы пропустили на самой последней минуте. До победы оставалось, наверное, 30 секунд», – сказал словацкий защитник.