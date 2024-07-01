Камавинга рассказал, что общего между Анчелотти и Дешамом

Хавбек Франции Эдуарду Камавинга поделился мнением по поводу Дидье Дешама и Карло Анчелотти.

«Эти два тренера похожи друг на друга. Они очень хорошо коммуницируют с людьми и предоставляют много свободы на поле», – высказался Камавинга.