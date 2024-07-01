Камавинга рассказал, что общего между Анчелотти и Дешамом

Хавбек Франции Эдуарду Камавинга поделился мнением по поводу Дидье Дешама и Карло Анчелотти.
«Эти два тренера похожи друг на друга. Они очень хорошо коммуницируют с людьми и предоставляют много свободы на поле», – высказался Камавинга.
- В минувшем сезоне Карло Анчелотти вместе с «Реалом» завоевал золотые медали Ла Лиги, и также выиграл Лигу чемпионов.
- 21-летний Эдуарду Камавинга, играющий на позиции центрального хавбека, в прошлым сезоне провел 46 встреч, в которых сумел записать на свой счет 4 голевых паса.
- Франция удачно выступает на Евро-2024. Коллектив Дидье Дешама легко преодолел групповой барьер, заработав 5 очков за 3 игры. Команда заняла 2-ю строчку в квартете.
- Теперь французам предстоит сразиться с Бельгией в 1/8 финала континентального первенства.
Источник: RMC Sport