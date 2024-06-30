Капитан Словакии высказался о матче с Англией на Евро-2024

Футболист сборной Словакии Милан Шкриньяр поделился мыслями по поводу поединка против Англии в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Мы победили Бельгию, чего тоже никто не ожидал. Это говорит о том, что мы можем побеждать. Мы можем победить Англию благодаря командной работе. Мы играем на Евро, где собраны лучшие футболисты Европы, а то и мира. Гарри Кейн – один из них. Мы смогли сдержать Ромелу Лукаку, и я верю, что мы сможем сдержать и Кейна. Дело будет не только в нем. В составе англии много звезд, но я считаю, что как команда мы лучше», – заявил Шкриньяр.