Капитан Словакии высказался о матче с Англией на Евро-2024

Футболист сборной Словакии Милан Шкриньяр поделился мыслями по поводу поединка против Англии в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Мы победили Бельгию, чего тоже никто не ожидал. Это говорит о том, что мы можем побеждать. Мы можем победить Англию благодаря командной работе. Мы играем на Евро, где собраны лучшие футболисты Европы, а то и мира. Гарри Кейн – один из них. Мы смогли сдержать Ромелу Лукаку, и я верю, что мы сможем сдержать и Кейна. Дело будет не только в нем. В составе англии много звезд, но я считаю, что как команда мы лучше», – заявил Шкриньяр.
- Словакия заняла 3-ю строчку в своем квартете. Коллектив заработал за 3 встречи 4 очка и опередил Украину, которая уступила по дополнительным показателям.
- Теперь словацкой сборной предстоит сразиться с Англией Гарета Саутгейта, которая сумела выйти в плей-офф с 1-й позиции, заработав 5 очков.
- 29-летний Милан Шкриньяр, играющий на позиции центрального защитника, провел на континентальном первенстве в Германии все 3 поединка (270 игровых минут). Пока футболисту «ПСЖ» не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями.
- Отметим, что всего в активе Шкриньяр 3 гола в 71 встречах в майке словацкой национальной команды.
Источник: Официальный сайт УЕФА