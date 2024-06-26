Определилась третья пара 1/8 финала Евро-2024

По итогам заключительных матчей 3-го тура группового этапа в квартете E определилась третья пара соперников в 1/8 финала: Франция – Бельгия. Они сыграют 1 июля в Дюссельдорфе.

Французы заняли второе место в группе D, а бельгийцы стали вторыми в группе E.

Ранее стали известны две другие пары: Германия – Дания и Швейцария – Италия.