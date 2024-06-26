Хоккеист Дацюк объявил о завершении карьеры

Бывший хоккеист сборной России Павел Дацюк официально объявил о завершении карьеры. Ему 45 лет.

«То, что я не объявлял о завершении карьеры – стечение обстоятельств. Хотелось еще поиграть, думал, что буду. Но не стал играть, потому что не смог себя обмануть. У меня не было огня в глазах.

Да, возможно, были силы, но ушел огонь. Детское такое восхищение ушло от хоккея. Не стал себя просто обманывать», – сказал Дацюк.