Месси пройдет медобследование из-за повреждения бедра

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение приводящей мышцы правого бедра в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки с Чили (1:0).

«Нога немного беспокоила, но я смог доиграть. Надеюсь, ничего серьезного. Это началось в первом тайме, из-за дискомфорта я не мог свободно двигаться. Завтра узнаем, что с этим делать», – сказал Месси.

Также он отметил, что за несколько дней до матча у него была боль в горле и температура.