Кейн прокомментировал выход сборной Англии в плей-офф Евро-2024

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился мыслями по поводу выхода команды в плей-офф Евро-2024.
«Перед началом турнира ставилась цель быть наверху в группе, что у нас и получилось. Тяжeлая была сегодня игра. Мы были гораздо более активны, лучше контролировали мяч, однако не могли выполнить последний пас или завершающий удар. Теперь все игры будут трудными», – высказался Кейн.
- Англия, заработав 5 очков после трех туров, выиграла свою группу. Теперь команда ждет своего первого соперника по плей-офф.
- Центрфорвард английской сборной Гарри Кейн за три поединка континентального первенства забил 1 гол, поразив ворота датчан (1:1). Всего в активе игрока «Баварии» 64 гола в 94 встречах за сборную Англии.
- Отметим, что дружина Гарета Саутгейта является серебряным призером предыдущего Евро.
- Примечательно, что многие эксперты критикуют Англию за слишком скучную и осторожную игру.
Источник: Официальный сайт УЕФА