Кейн прокомментировал выход сборной Англии в плей-офф Евро-2024

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился мыслями по поводу выхода команды в плей-офф Евро-2024.

«Перед началом турнира ставилась цель быть наверху в группе, что у нас и получилось. Тяжeлая была сегодня игра. Мы были гораздо более активны, лучше контролировали мяч, однако не могли выполнить последний пас или завершающий удар. Теперь все игры будут трудными», – высказался Кейн.