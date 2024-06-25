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    Обзор матча Дания – Сербия голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборные Дании и Сербии сыграли вничью в рамках 3 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговй счет 0:0.

    1-й тайм

    Начало первого тайма было при равной игре, команды присматривались друг к другу не форсируя события.

    На 5-й минуте эриксен с правого фланга со штрафного вместо подачи тонко покатил низом в штрафную площадь, но Райкович справился с ударом с 13 метров. Да к тому же, Вестергор в чужой штрафной площади сфолил на Миленковиче.

    Следующие 10 минут матч проходил в очень осторожной манере, никто не форсировал события, Сербы активно пытались переходить к воротам Датчан, но ничего не получалось.

    На 17-й минуте Меле от левого угла штрафной площади выдал крученую подачу на дальнюю штангу, где Бах, которого чуть придерживал соперника, с 6 метров пробил головой рядом с правой штангой. А затем Бах стал выпрашивать пенальти, но арбитр показал, что фола не было.

    На 23-й минуте спасает Райкович, потащив сложный мяч! Потеряли Сербы мяч на своей половине поля, а затем Эриксен с 18 метров хлестко пробил под левую штангу, но Райкович кончиками пальцев каким-то чудом дотянулся до мяча. Через минуту Эриксен с левого фланга навесил с углового, а затем несколько подряд забросов к вратарской привели к панике в обороне Сербии. Но все же отбились Сербы.

    На 25-й минуте мяч побывал в воротах сборной Сербии, но арбитр сразу же отменил гол! Эриксен с правого фланга выдал крученую подачу во вратарскую, а там Винд в борьбе с Райковичем вместе с мячом упал в ворота! Но, во-первых, мяч при подаче от Эриксена в воздухе ушел за пределы поля, а во-вторых, Винд фолил в борьбе с Райковичем.

    На 35-й минуте Хойлунд метров с 15 пробил низом в ближний угол, но Райкович уверенно справился с ударом. На 37-й минуте Юльманн в чужой штрафной площади пяткой хорошо скинул мяч на Хойлунда, который поборолся за мяч, а затем Винд набежал на отскок, но с 13 метров пробил выше цели.

    К конце тайма совсем упали скорости в конце тайма. Дания неторопливо держит мяч, а Сербы не спешат прессинговать. На 42-й минуте Мияилович с правого фланга выполнил высокую подачу в штрафную площадь, где хорошо поборолся Бах, не позволив сопернику зацепиться за мяч.

    Первый тайм получился совсем невыразительным. У Сербов ничего не получается впереди, а Датчане владеют инициативой, но этого мало, чтобы открыть счет в матче.

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    2-й тайм

    Датчане начали второй тайм более активно и на 48-й минуте Сков Ольсен на скорости разогнал атаку, затем Бах справа прострелил, а на ближней штанге Хойлунду не удалось подправить мяч!

    На 53-й минуте забили Сербы, но гол был отменен из-за офсайда. Тадич из глубины поля отдал классный разрезающий пас в штрафную площадь на Йовича, который ускользнул от выбежавшего Шмейхеля, но при этом слишком сместился к лицевой линии, откуда прострелил во вратарскую, а там Андерсен переправил мяч в свои ворота, но арбитр в итоге зафиксировал положение вне игры у Йовича.

    На 65-й минуте Эриксен с правого фланга навесил с углового, а Вестергор с 7 метров вообще без помех пробил головой, но мяч прилетел прямо в руки Райковичу. На 72-й минуте Меле с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, а там Дольберг после контакта картинно завалился на газон, пытаясь заработать пенальти. Не купился на это арбитр.

    На 74-й минуте контратака Дании! Но затянул с решением Эриксен, позволив соперникам вернуться в оборону. В итоге Дольберг с правого фланга выполнил слишком сильную и высокую подачу в штрафную площадь.

    На 82-й минуте Влахович в чужой штрафной площади в борьбе здорово зацепился за мяч, а затем Митрович с 12 метров пробил рядом с дальней штангой, через минуту Делэни с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, а там Миленкович неуклюже, но все же выбил мяч.

    На 83-й минуте Тадич мягко навесил на дальнюю штангу, где Митрович после небольшого контакта с Меле завалился на газон, выпрашивая пенальти, после чего Андерсен начал толкаться с Митровичем.

    На 85-й минуте Меле разогнал атаку по правому флангу и оттуда навесил на дальнюю штангу, а там спас команду Живкович, не позволив Дольбергу и Виктору Кристенсену замкнуть. На 89-й минуте Миленкович-Савич справа выполнил мягкую подачу, а Влахович головой подрезал мяч с 10 метров, но мяч сверху опустился на сетку.

    Концовка тайма была полностью за игроками сборной Сербии, которые прижали Датчан к воротам, но забить не смогли, итог 0:0.

    Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.

    Дания-Сербия обзор матча 25 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.06.2024 23:53
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    Комментарии (1)
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    VVM1964
    1719349303
    "Обзор матча Дания – Сербия голы и лучшие моменты" - ну что-же может хоть в обзоре на голы посмотрим )))
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