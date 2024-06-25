Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Англии и Словении. Игра состоится 25 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гэи, Триппьер, Райс, Сака, Беллингем, Фоден, Галлахер, Кейн.

Главный тренер: Гарет Саутгейт

Словения: Облак, Карничник, Бийол, Янжа, Дркушич, Эльшник, Млакар, Стоянович, Серин, Шпорар, Шешко.

Главный тренер: Матьяж Кек

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