Кубок Америки. Бразилия сенсационно не смогла обыграть Коста-Рику Угальде (0:0)

Бразилия и Коста-Рика сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки (0:0).

Бразилия доминировала всю игру и создавала голевые моменты, но так и не сумела поразить ворота костариканцев. Отметим, что в первой половине поединка судейская бригада из-за офсайда не засчитала гол бразильского защитника Маркиньоса, представляющего «ПСЖ».

Таким образом, команды заработали по 1 турнирному баллу. Возглавляет же квартет Колумбия, которая ранее обыграла Парагвай (2:1).

Кубок Америки.Групповой этап. 1-й тур

Бразилия – Коста-Рика – 0:0 (0:0) Текстовая трансляция

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