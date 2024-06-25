Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    • Главная
    • Новости
    • Кубок Америки. Бразилия сенсационно не смогла обыграть Коста-Рику Угальде (0:0)

    Кубок Америки. Бразилия сенсационно не смогла обыграть Коста-Рику Угальде (0:0)

    Бразилия и Коста-Рика сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки (0:0).

    Бразилия доминировала всю игру и создавала голевые моменты, но так и не сумела поразить ворота костариканцев. Отметим, что в первой половине поединка судейская бригада из-за офсайда не засчитала гол бразильского защитника Маркиньоса, представляющего «ПСЖ».

    Таким образом, команды заработали по 1 турнирному баллу. Возглавляет же квартет Колумбия, которая ранее обыграла Парагвай (2:1).

    Кубок Америки.Групповой этап. 1-й тур

    Бразилия – Коста-Рика – 0:0 (0:0) Текстовая трансляция

    Календарь Кубка Америки

    Результаты Кубка Америки

    Новости по теме
    Кубок Америки. Колумбия обыграла Парагвай, у Хамеса два ассиста
    Вратарь Мексики играет на Кубке Америки в перчатках с четырьмя пальцами 4
    Кубок Америки. Уругвай Бьелсы начал с победы над Панамой (3:1), США обыграли Боливию (2:0)
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:59
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+