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    Результаты матчей Евро-2024, 24 июня

    В понедельник, 24 июня, на Евро-2024 состоялись два матча – заключительные в группе B.

    Испания минимально выиграла у Албании и завершила групповой этап без очковых потерь. Для балканцев турнир окончен.

    В параллельной встрече Италия спасла ничью, поставив Хорватию на грань вылета. Решающий гол был забит на 98-й минуте – фактически в последней атаке.

    Результаты Евро-2024 24 июня

    Группа B. 3-й тур

    Албания – Испания – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Торрес, 13.

    Хорватия – Италия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Модрич, 55; 1:1 – Дзакканьи, 90+8.

    Незабитый пенальти: Модрич, 54 – нет.

    Календарь Евро-2024

    Таблицы групп Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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