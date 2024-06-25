Результаты матчей Евро-2024, 24 июня

В понедельник, 24 июня, на Евро-2024 состоялись два матча – заключительные в группе B.
Испания минимально выиграла у Албании и завершила групповой этап без очковых потерь. Для балканцев турнир окончен.
В параллельной встрече Италия спасла ничью, поставив Хорватию на грань вылета. Решающий гол был забит на 98-й минуте – фактически в последней атаке.
Результаты Евро-2024 24 июня
Группа B. 3-й тур
Албания – Испания – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Торрес, 13.
Хорватия – Италия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Модрич, 55; 1:1 – Дзакканьи, 90+8.
Незабитый пенальти: Модрич, 54 – нет.