Результаты матчей Евро-2024, 24 июня

В понедельник, 24 июня, на Евро-2024 состоялись два матча – заключительные в группе B.

Испания минимально выиграла у Албании и завершила групповой этап без очковых потерь. Для балканцев турнир окончен.

В параллельной встрече Италия спасла ничью, поставив Хорватию на грань вылета. Решающий гол был забит на 98-й минуте – фактически в последней атаке.

Результаты Евро-2024 24 июня

Группа B. 3-й тур

Албания – Испания – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Торрес, 13.

Хорватия – Италия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Модрич, 55; 1:1 – Дзакканьи, 90+8.

Незабитый пенальти: Модрич, 54 – нет.

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