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Расписание матчей
Евро-2024
Албания - Испания
Албания - Испания: обзор матча 24 июня 2024
Албания
24.06.2024, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Испания
13'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Албания - Испания
90'
Желтая карточка
Д. Вивиан
Желтая карточка
М. Бериша
89'
84'
Замена
А. Баэна
️️️️
Д. Ольмо
Замена
Э. Мучи
️️️️
Я. Асани
81'
71'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Торрес
71'
Замена
Л. Ямаль
️️️️
Хоселу
Замена
А. Ходжа
️️️️
К. Лячи
70'
Замена
М. Бериша
️️️️
Н. Байрами
70'
Желтая карточка
Н. Байрами
66'
62'
Замена
Ф. Лопес
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
А. Броя
️️️️
Р. Манай
58'
46'
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
Э. Ляпорт
13'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Ольмо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Испания
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
18
Мартин Субименди
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Клаус Гясула
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
9
Армандо Броя
ЦФ
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Педри
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Айосе Перес
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Стракоша
3
Митай
6
Джимсити
5
Айети
2
Баллиу
8
Асллани
20
Рамадани
14
Лячи
10
Байрами
9
Асани
7
Манай
4-2-3-1
1
Райя
22
Навас
14
Ляпорт
4
Вивиан
3
Гримальдо
18
Субименди
6
Мерино
7
Торрес
10
Ольмо
21
Оярсабаль
9
Хоселу
10
Байрами
16
Бериша
16
Бериша
10
Байрами
14
Лячи
21
Ходжа
21
Ходжа
14
Лячи
9
Асани
10
Мучи
10
Мучи
9
Асани
7
Манай
9
Броя
9
Броя
7
Манай
14
Ляпорт
3
Ле Норман
3
Ле Норман
14
Ляпорт
21
Оярсабаль
9
Лопес
9
Лопес
21
Оярсабаль
10
Ольмо
15
Баэна
15
Баэна
10
Ольмо
9
Хоселу
10
Ямаль
10
Ямаль
9
Хоселу
7
Торрес
7
Мората
7
Мората
7
Торрес
Остались в запасе
Албания
Испания
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Педри
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
9
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Педри
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
9
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Албания - Испания
2
1
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
6
15
Офсайды
1
2
Количество передач
404
576
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.37
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Посещаемость:
46586 из 54600 зрителей (85%)
Где смотреть матч:
Okko
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